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تكنولوجيا

Huawei P30 Pro بقيمة 9300 جنيه فقط

الخميس 02/يناير/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبحث كثيرون من عشاق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، عن اقتناء أحدث إصدارات فئة الـ P الخاصة بعلامة هواوى الصينية، حيث الكاميرا الجبارة والشاشة المميزة، وبالطبع المعالج القوى لضمان أداء مميز، ولكن أبرز عيوبها السعر المرتفع، إلا أنه يمكنك اقتناء أحدث هواتفها وهو Huawei P30 Pro بخصم كبير.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك الحصول على هاتف Huawei P30 Pro المميز سعة 128 جيجابايت مقابل سعر منافس 582 دولارا أمريكيا فقط، وهو ما يعادل 9300 جنيه مصري، عبر متجر التجزئة الإلكتروني الشهير إيباى.

يذكر أن Huawei P30 Pro يأتي بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.47 بوصة بدقة AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، وواجهة EMUI10 الخاصة بهواوى، ومقاوم للماء والأتربة.

ويمتلك Huawei P30 Pro معالجا قويا من نوع HiSilicon Kirin 980 ثمانى النواة بقوة 2.6 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Mali-G76 MP10، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات أسفل الشاشة نفسها.

ويوفر الهاتف لعشاق التصوير كاميرا رباعية أساسية أسطورية، بدقة 40 ميجابيكسل وأخرى 20 ميجابيكسل و 8 ميجابيكسل مع كاميرا TOF 3D camera، و فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وبطارية عملاقة بسعة 4200 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، ويمكنك الحصول على الهاتف مع ضمان لمدة عام كامل عبر هذا الرابط اضغط هنا.

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