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أخبار العالم

اليمن.. الانتقالي الجنوبي يدشن حملة لمكافحة الفساد بالتعاون مع التحالف العربي

الخميس 02/يناير/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس قاسم الزبيدي، بتسليم حاويات وأموال كانت قد تحفظت عليها الأجهزة الأمنية، أمس الأربعاء، إلى قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في العاصمة عدن.

وقال المجلس في بيان له: "في إطار التزامه بتنفيذ اتفاق الرياض، وحرصه على إنجاح الجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، فإنَّه رئيس المجلس اللواء عيد روس قاسم الزُبيدي وجَّه بتسليم الحاويات والأموال التي تمَّ التحفظ عليها إلى قيادة قوة الواجب 802 السعودية في عدن؛ تأكيدًا على العمل تحت قيادتها، وحرصًا على هذه الأموال".

وأوضح البيان أن المملكة تبذل جهودًا كبيرةً في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية والتي سيتم صرفها، الأسبوع القادم .
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