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أخبار العالم

باكستان ترفض تهديد هندي بضربة عسكرية

الخميس 02/يناير/2020 - 08:21 ص
الجيش الهندي
الجيش الهندي
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أحمد محرم
رفضت باكستان بيان رئيس أركان الجيش الهندي الجديد، الجنرال مانوج موكوند نارافان، بشأن القيام بضربة عسكرية استباقية.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن باكستان قادرة بشكل كامل على الرد على أي عدوان هندي في إقليم أزاد جامو وكشمير.

وأوضح المتحدث أن على نيودلهي ألا تنسى رد إسلام آباد الملائم على عدوانها في بالاكوت العام الماضي، وفقا لموقع (جيو نيوز) الباكستاني.

وأضاف المتحدث أن باكستان سوف تستمر في جهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، على الرغم من الانتهاكات الهندية، مشيرا إلى أن مطلب الكشميريين بحقهم في تقرير المصير مبرر ويتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.
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