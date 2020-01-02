اتباع نظام غذائي غير صحي يرتبط بفقدان البصر في الشيخوخة

وجدت دراسة جديدة امتدت نحو عقدين من الزمن وجود صلة بين النظام الغذائي غير الصحي وفقدان الرؤية في سن الشيخوخة.. فقد أظهرت مجموعة من الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والألبان الغنية بالدهون واللحوم المصنعة والحبوب المكررة يعد أمرًا سيئًا للقلب ويرتبط بتطور السرطان .



ومع ذلك ، لا ينظر الكثير من الناس في تأثير النظام الغذائي على بصرهم، ووجدت دراسة جديدة - نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون - صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة غير الصحية وضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).



ويعد الضمور البقعي، حالة تؤثر على الشبكية مع تقدم العمر؛ مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المركزية، وتساعد الرؤية المركزية الأشخاص على رؤية الأشياء بوضوح وتنفيذ الأنشطة اليومية مثل القراءة والقيادة.



ووفقا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي (CDC)، يعاني حوالى 1,8 مليون شخص ممن تخطوا 40 عاما، من مرض الضمور البقعي، وهناك 7,3 مليون آخرين يعانون من حالة "دروسين" ( وهى تراكمات صفراء أو بيضاء خارج الخلية تتراكم على غشاء العين) ، والتى تسبق الضمور البقعي ( AMD) .



ويشدد المركز على أن الضمور البقعى يعد السبب الرئيسي للضعف الدائم في الرؤية الدقيقة بين الأشخاص الذين تخطت أعمارهم 65 عاما .



ووجدت الدراسة الجديدة - التي كانت أول من نظر في الأنماط الغذائية وتطور الضمور البقعي (AMD) بمرور الوقت - ارتباطا بين النظام الغذائي غير الصحي و بين المرض.



وقالت الدكتورة "آمى ميلن"، الأستاذ فى جامعة بافلو في نيويورك "يدرك معظم الناس أن النظام الغذائي يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بالسمنة ؛ لكنني لست متأكدًا من أن الجمهور يفكر فيما إذا كان أو عدم اتباع نظام غذائي يؤثر على خطر فقدان البصر في وقت لاحق من الحياة ".



وأضافت "على الرغم من أن الأبحاث أظهرت وجود روابط بين بعض الأطعمة والمغذيات والضمور البقعى ( AMD ) - على سبيل المثال ، أشارت بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة عالية الجرعة قد تبطئ من التقدم - كان هناك بحث أقل في الأنماط الغذائية ككل.



علاوة على ذلك، ركزت الدراسات التي نظرت في الأنماط الغذائية على مخاطر المرحلة المتأخرة - أي النقطة التي تصبح فيها الحالة مهددة بالرؤية - بدلًا من مرض المرحلة المبكرة والمتأخرة .

