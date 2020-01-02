بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على حرس الحدود بـ الدوري

يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على نظيره حرس الحدود، اليوم، الخميس، في تمام الثانية والنصف عصرًا، على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى فريق بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي أنتي تشاشيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري.





على الجانب الآخر يطمح فريق حرس الحدود في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه، للابتعاد عن مراكز الهبوط.





وبحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 11، بـ 11 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، المصري مع سموحة، والزمالك مع أسوان.