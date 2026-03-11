"حزب الله" يعلن إطلاق "عمليات العصف المأكول".. أكثر من 100 صاروخ نحو إسرائيل

أعلنت "حزب الله" اللبناني، مساء الأربعاء، بدء سلسلة هجمات صاروخية على إسرائيل تحت مسمى "عمليات العصف المأكول"، في تصعيد عسكري جديد على الجبهة الشمالية.

وبحسب تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أطلق الحزب أكثر من 100 صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق في شمال إسرائيل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الصواريخ أطلقت من عدة مواقع داخل لبنان، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومناطق الجليل وهضبة الجولان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم يعد الأكبر من نوعه الذي ينفذه "حزب الله" ضد إسرائيل منذ تصاعد التوترات العسكرية في وقت سابق من الشهر الجاري.

