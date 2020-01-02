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فوائد العدس للشعر.. يمنع تساقط الشعر ويعزز من نموه

الخميس 02/يناير/2020 - 02:33 م
فوائد العدس للشعر
فوائد العدس للشعر
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أمينة الدسوقى
فوائد العدس للشعر، لا يعرفها البعض حيث أن العدس هو طعام مألوف للجميع كما أنه من المعرف أنه يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات التى تساهم فى بناء العضلات والوقاية من الأمراض ولكن للعدس وجوه أخرى ففوائد لا تقتصر عند ذلك الحد ولكنه أيضا يساهم فى تعزيز نمو الشعر لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى فوائد العدس للشعر.

فوائد العدس للشعر

الشعر الصحي ليس فقط ما تضعه على نهايات شعرك ، ولكن أيضا يحتاج إلى غذاء صحى يمكن شعرك من النمو بشكل أسرع، فالعدس مصدر نباتي غنى بالبروتين والحديد والذى يعد ضرورة لنمو الخلايا لذلك تتضمن فوائد العدس للشعر مايلي:

- العدس غني بحمض الفوليك، مما يساعد على توفير الأكسجين لفروة رأسك وبشرت ، وبالتالي يعزز نمو الشعر وتجديد الخلايا.

-الشعر يحصل على هيكله من البروتينات المتصلبة تسمى الكيراتين وبدونها ينمو الشعر بشكل أبطأ، والشرائط الفردية التي تنمو تنمو أضعف، لذلك فإن العدس مصدر غنى بعنصر الحديد الذى يحتاج الجسم.

- يعمل على العدس على العناية بصحة فروة الرأس.

-يحتوى العدس على حمض الفوليك الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، والحديد الذى يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين، و مع نقص الحديد، يتعرض الدسم لفقر الدم، حيث لا يمكن للخلايا الحصول على كمية كافية من الأكسجين لتعمل بشكل صحيح، حيث يؤدى ذلك إلى الضعف والتعب، وربما تساقط الشعر.

- اثبتت الدراسات أن نقص الحديد يؤدى إلى تساقط شعر حاد وخاصة لدى السيدات الحوامل حيث أنهم أكثر عرضة لتجربة نقص الحديد لأنهم يفقدون كمية كبيرة من الحديد في الدم أثناء الحيض لذلك يعد العدس هو مصدر الغذاء الصحى لديهم.

- يمثل العدس ضرورية للشعر ولكامل الجسم وأقفال قوية، حيث أن وجبة مثالية للحصول جسم قوى ويشعر ينمو ب
أشكل أسرع.

- يمثل العدس مصدر غنى لفيتامين أ اللازم لتعزيز فروة الرأس والحفاظ على ترطيب الشعر، فضلا عن محاربة القشرة.

- يمنع العدس تساقط الشعر حيث أنه غنى بأوميجا 3.

مصدر المعلومات مواقع hairromance و timesofindia و dailymail.
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