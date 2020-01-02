محافظ الدقهلية يفتتح 3 مدارس بالسنبلاوين وتمى الأمديد بتكلفة 33 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، الخميس، يرافقه اللواء يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية توسعات مدرسة السنبلاوين الرسمية للغات بتكلفة إجمالية 13 مليونا و410 آلاف جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس ابراهيم ابو عرب مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء المتولى عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، واللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد وأعضاء مجلس النواب عن دائرتي السنبلاوين وتمى الأمديد.وأعلن محافظ الدقهلية أن التوسعات الجديدة تضم 28 فصلا، وتفقد عددا من الفصول، مشيدا بالتصميم المعماري والتنظيمي للمدرسة، وتفقد معرض منتجات الطلاب، ووجه مديرة المدرسة بعمل معرض دائم وتسويق منتجات الطلاب لحثهم على الاستمرار في الابتكار والإبداع.كما افتتح محافظ الدقهلية مدرستي أبو داود الرسمية للغات بتكلفة 12 مليونا و720 ألف جنيه وتضم 28 فصلا، وأبو الصير الإعدادية بمركز ومدينة تمي الامديد بتكلفة 6 ملايين و350 ألف جنيه وتضم 6 فصول.وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سعادته بافتتاح هذه الصروح التعليمية، وقال نريد مستوى تعليمي متميز يليق بهذه المدارس ليخرج لنا أجيالا من العلماء والمفكرين والأدباء والأطباء ومختلف التخصصات ليقودوا مصر إلى العالمية.