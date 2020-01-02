أبو جريشة: أخطاء التحكيم حرمتنا من الانتصار على إنبى

أبدى محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلي، استياءه من أداء طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة فريقه أمام إنبي.



وتعادل الدراويش مع إنبى بأخطاء تحكيمة بعدما كان متقدما بهدف عن طريق عماد حمدى قبل أن يتعادل رامى صبرى من ركلة جزاء لأنبى مشكوك فى صحتها.



وأضاف أبو جريشة فى تصريحات غاضبة: "كعادتى لا أحب الحديث عن التحكيم، فضلا عن عدم رؤية ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا لكن الأخطاء كانت تفوق كل أخطاء التقدير".



وشدد مدرب الإسماعيلى: "لجنة الحكام تؤكد أنها ستعاقب الحكام فى السر فما الفائدة التى ستعود علينا من ذلك؟".



وتابع: "أخطاء التحكيم حرمتنا من الفوز والارتقاء في جدول الدوري، فالفوز كان سيرفع رصيدنا إلى 16 نقطة ويقفز بنا للمركز الخامس".



وبسؤاله عن أداء الفريق أتم حديثه: "لم يكن الأداء جيدا على الإطلاق كانت هناك بعض الفردية على حساب مصلحة الفريق".