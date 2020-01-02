جروس يقود ثورة في أهلي جدة

دخل مجلس إدارة أهلي جدة في مفاوضات مع أكثر من 7 لاعبيين أجانب، لضمهم خلال فترة الإنتقالات الشتوي الحالية، بناء على طلب من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.



وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن الأوروجوياني لوديرو، والأرجنتيني باننيجا، والإكورادوري كازيرس، والإسباني جوناثان فييرا، ضمن أبرز أكثر من 7 لاعبيين أجانب تتفاوض معهم إدارة الأهلي تمهيدا لضهم لاخل الميركاتو الشتوي.



وكان جروس تولي قيادة فريق أهلي جدة في شهر أكتوبر الماضي خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.



يذكر ان فريق أهلي جدة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.