الباحثة مروة خفاجي تحصل على الماجستير في الفنون التطبيقية.. صور

حصلت الباحثة مروة محمد عبد الفتاح خفاجي، المهندسة بجامعة كفر الشيخ، على درجة الماجستير في الفنون التطبيقية من كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، وجاءت الرسالة تحت عنوان، " المعالجة الحرارية لتصميمات أقمشة السيدات المطبوعة علي الأقمشة المخلوطة بالليكرا".



وضمت لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتورة، مايسة فكري أحمد السيد، أستاذ التصميم المتفرغ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، والدكتورة غادة محمد الصياد، أستاذ ورئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية الفنون التطبيقية، جامعة دمياط.



كما ضمت اللجنة، الدكتورة جيهان محمد الجمل، أستاذ تصميم طباعة أقمشة السيدات، ورئيس قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية، جامعة دمياط، والدكتور فيروز أبو الفتوح الجمل، أستاذ متفرغ بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية، جامعة دمياط، وهما المشرفان الأساسيان على الرسالة.

