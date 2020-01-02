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أخبار البلد

مطران أبو تيج يترأس صلوات ترقية 6 كهنة إلى درجة القمصية

الخميس 02/يناير/2020 - 04:38 م
مطران أبو تيج
مطران أبو تيج
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كتب – سامح سلام
تمت بإيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم صلوات طقس رسامة ستة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية.

وترأس نيافة الأنبا أندراوس مطران الإيبارشية ورئيس دير السيدة العذراء بدير الجنادلة صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بأبوتيج، وخلاله منح خمسة من مجمع كهنة الإيبارشية رتبة الايغومانوسية (القمصية) إلى جانب أمين دير العذراء بالجنادلة.

والكنهة الذين تم منحهم درجة القمصية هم، الراهب القمص تادرس الأورشليمي أمين دير السيدة العذراء بدير الجنادلة (نال درجة القسيسية في ١٢ سبتمبر ٢٠٠٧)، والقمص أنطونيوس مرقس كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية الدوير (نال درجة القسيسية في ٢١ نوفمبر ١٩٨٢).

والقمص مينا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأبوتيج (نال درجة القسيسية في ٢١ نوفمبر ١٩٨٢، والقمص بيشوي كامل كاهن كنيسة القديس مار مرقس بأبوتيج (نال درجة القسيسية في ٢١ فبراير ١٩٨٨).

كذلك القمص أنجيلوس إسحق كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأبوتيج (نال درجة القسيسية في ٤ سبتمبر ١٩٨٨)، والقمص شنوده عبد السيد كاهن كنيسة الشهيد مار يوحنا بقرية دوينة (نال درجة القسيسية في ١٥ مارس ١٩٩٢)، وأقيم عقب القداس الاجتماع الدوري لمجمع كهنة الإيبارشية.
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