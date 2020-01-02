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منوعات

طبيب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلب علق في مصعد.. شاهد ما حدث

الخميس 02/يناير/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تدخل فيها طبيب من أجل إنقاذ حياة كلب أليف، بعد أن علق مقود هذا الكلب في باب المصعد وكاد الكلب يختنق حتى الموت.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الواقعة حدثت في مجمع سكني بمدينة "تامبا" في ولاية "فلوريدا" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وفي بداية الفيديو، يظهر الكلب وهو يخرج برفقة مالكته من باب المصعد، قبل أن يُغلق الباب على مقود الكلب، وفور أن انتبهت مالكته إلى الأمر حاولت إنقاذه، لكن لم تمض سوى بضع لحظات حتى بدأ المصعد في الصعود، ومن ثم سُحب الكلب إلى أعلى وكان على وشك الاختناق.

ولحسن الحظ، فقد تمكن الطبيب "محمد عوض" من التدخل في اللحظة المناسبة تمامًا بمجرد أن لاحظ ما كان يحدث لدى دخوله إلى المبنى السكني، وسارع ناحية الكلب وأخذ يحاول نزع المقود عن رقبته، وبالفعل نجح في ذلك في نهاية المطاف، وسقط هو والكلب أرضًا بعد أن تمكن من إنقاذه.

الجدير بالذكر أن شقيق الطبيب قام بنشر الفيديو الذي يرصد تفاصيل ما حدث على مواقع التواصل مصحوبًا بتعليق جاء فيه: "شقيقي أنقذ حياة كلب"، وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، الذين أشادوا بسرعة بديهة "عوض" وحسن تصرفه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الطبيب أو الكلب لم يتعرضا للأذى جراء هذه الواقعة.

طبيب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلب علق في مصعد.. شاهد ما حدث
طبيب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلب علق في مصعد.. شاهد ما حدث
طبيب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلب علق في مصعد.. شاهد ما حدث
طبيب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلب علق في مصعد.. شاهد ما حدث
طبيب يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ كلب علق في مصعد.. شاهد ما حدث
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