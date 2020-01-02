AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تضمن 8 عناصر أساسية.. رد قوى من مصر على تصويت برلمان أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا

الخميس 02/يناير/2020 - 05:33 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أصدرت الخارجية المصرية بيانا للرد على موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة السراج في ليبيا، ووجهت الخارجية المصرية صفعة جديدة لأردوغان بهذا البيان.

واحتوى البيان على ما يلي:

*أدانت القاهرة بشدة تمرير البرلمان التركي لقرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

*وصفت مصر مذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج بأنها باطلة، مؤكدة على عدم أحقية السراج في توقيعها.

*أكدت مصر على انتهاك هذه الاتفاقية لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

*اعترضت مصر مجددا على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين السراج وأردوغان، وعدم الاعتراف بهما أو بأي أثار مترتب عليهما.

*خصت مصر المادة الثامنة التي تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

*حذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته.

*أكدت مصر على أن هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، مؤكدة على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019.

*وذكرت مصر الدور الخطير الذي تلعبه تركيا في ليبيا، بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا.

وكان البرلمان التركي وافق بأغلبية 325 على مذكرة التفاهم الغير قانونية الموقعة بين حكومة السراج وأردوغان والتي تسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

Advertisements

ترشيحاتنا

قتلته علشان علاقته بزوجتى.. المتهم بقتل مزارع في الإسماعيلية يعترف بتفاصيل الواقعة

تضمن 8 عناصر أساسية.. رد قوى من مصر على تصويت برلمان أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا

مارست عملها من على كرسى متحرك| تفاصيل الأيام الأخيرة لـ نجوى قاسم

ابنة شقيق عادل إمام تظهر بالحجاب للمرة الأولى| شاهد

شاهد.. ابنة عمرو دياب تشعل الجونة بـ إطلالتها

لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محافظ الإسكندرية على مقهى مع أهالي منطقة خورشيد.. صور

لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة

مركز طبي للنساء والولادة بالفيوم يلقي النفايات في الطريق العام..صور