محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي قبل التشغيل التجريبي

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، محطة معالجة الصرف الصحي الواقعة غرب مركز المنيا، حيث تابع المحافظ الأعمال التي تجرى بالمحطة ، تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل وتحقيق الاستفادة منها.



كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي الجهات المعنية بالإسراع في الاعمال لانجازها في اقرب وقت ممكن، مع دفع العمل لنهو الاعمال الخاصة بالغابة الشجرية للمحطة، حتى يتم بدء التشغيل والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطة ورفع مستوى اداء الخدمة المقدمة للمواطنين .



وأكد اللواء أسامة القاضي على ضمان معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحا ان مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، واهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة.



أوضحت المهندسة إيمان عبد الرازق رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ان المخطط العام لمحطة معالجة الصرف الصحي يتكون من محطة الرفع الرئيسية رقم "1" ومحطة الرفع المساعدة رقم"2" وكذلك محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بطاقة 90 الف م3/ يوم ، وخط طرد بطول 22 كيلو مترا ، الى جانب الغابات الشجرية المقامة على مساحة 450 فدانا ، وستقوم المحافظة بتنفيذ 3 مناوبات بالغابة الشجرية لاستقبال المياه المنقاة من المحطتين .



