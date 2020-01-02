يوم تفويض البرلمان التركي.. إسرائيل توقع مع قبرص واليونان اتفاقية مد أنبوب غاز لأوروبا

وقعت إسرائيل، اليوم الخميس، مع قبرص واليونان، اتفاقية مد أنبوب الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى إيطاليا وأوروبا.



جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى اليونان حيث عقد قمة ثلاثية تجمعه والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لتوقيع اتفاق مد أنبوب لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى القارة الأوروبية.



وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية ردا على الاتفاق الذي وقعه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع فايز السراج، بشأن تحديد مناطق السيادة البحرية، وهي الاتفاقية التي تعارضها الدول المشتركة في منتدى غاز شرق المتوسط.