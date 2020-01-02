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رياضة

جروس يقود الأهلي إلى ربع نهائي كأس الملك بهدف في شباك الفيحاء .. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 07:34 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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أحمد هاني
حقق الأهلي فوزًا بشق الأنفس بعد تغلبه الفيحاء وذلك بهدف دون رد، وذلك في لقاء الفريقين ضمن دور ثمن النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين بمدينة المجمعة معقل نادي الفيحاء.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة، مع أفضلية نسبية لفريق الفيحاء الذي تفوق على الأهلي في الاستحواذ على الكرة، حيث جاءت نسبة استحواذ أصحاب الأرض 53% مقابل 47%.

وجاء هدف الأهلي الوحيد بالمباراة عن طريق نجمه السوري عمر السومة في الدقيقة 83، والذي قاد من خلاله فريقه للتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأهدر الفيحاء فرصة إدراك التعادل وتمديد المباراة لوقت إضافي، بعدما أضاع لاعبه التشيلي روني فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 89.
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