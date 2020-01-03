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مرأة

هنفطر إيه .. طعمية وفول بطريقة غير تقليدية

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:01 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين
هنفطر إيه ؟ تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة وأنه وفقا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هى الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة وفقدان الطاقة إليك قائمة بوجبة إفطار صحية ومتوازنة


فول بالسجق للشيف نجلاء الشرشابى

المقادير لتحضير فول بالسجق

- 1 علبة فول
- ملعقتان من السجق
- ملح
- فلفل
- ماء
- زيت

طريقة تحضير الفول بالسجق :-

فى وعاء يتم تشويح السجق وإضافته للفول وباقى المكونات مع تقليبها جيدا ويتم وضع كل المقادير وتمزج جيدا وتقدم.

طعمية محشية للشيف الشربينى

المقادير:

عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
سمسم

طريقة التحضير:

* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة.

* ثم تقلى في الزيت وتقدم.
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