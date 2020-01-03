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ثقافة

العسال يكشف حكاية أشهر كذبة عرفها تاريخ الأندلس

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:01 ص
الدكتور ابراهيم العسال
الدكتور ابراهيم العسال - أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامي
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علاء المنياوي
كشف د.ابراهيم العسال أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية وعضو الفريق العلمي للتراث الثقافي في جامعة قرطبة في إسبانيا حكاية أشهر كذبة عرفها تاريخ الأندلس.

وتابع لـ موقع صدي البلد:هذه الكذبة ترتبط بتاريخ 2 يناير ذكرى سقوط الأندلس في ١٤٩٢م،والكذبة هي قصة زفرة العربي الأخيرة، والتي تقول أن آخر ملوك غرناطة بكي عند تسلميه مفاتيح المدينة، فنهرته أمه فقالت مقولتها الشهيرة الزائفة (التي لم تقلها أساسا) وهي ابك كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال.

وقال العسال عن تصحيح هذه الكذبة، وأوضح أن أصل القصة اختلاق وأكذوبة للمؤرخ أنطونيو دي جيفارا، وذلك في ١٥٢٦، حيث أراد إرضاء الإمبراطور شارل الخامس الذي كان في غرناطة لقضاء عطلة شهر العسل بعد زواجه من إيزابيلا البرتغالية، وهو ذلك الرأي الذي ساقه الباحث الاسباني ليوناردو بيلينا، الذي بيّن أن سيرة أبي عبد الله وجزءا من عائلته أغلبها مملوء بالتحريفات المتعمدة، وان هذا الملك لم يكن بهذا الضعف والاستكانة التي يصورها البعض.
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