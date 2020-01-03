بيان عاجل للحكومة الليبية المؤقتة بشأن الغزو التركي

قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم الحويج، اليوم الجمعة، إن تحرير العاصمة طرابلس من مليشيات حكومة الوفاق سيكون سريعًا وحاسمًا.



وأضاف الحويج في مؤتمر صحفي له بثته قناة "ليبيا الحدث": "على الشعب والمعارضة التركية أن تتحرك لوقف أي عدوان على ليبيا، وتحرير طرابلس مصلحة أوروبية وعربية وإسلامية".



وتابع: "تواصلنا مع أعضاء مجلس الأمن ومع دول أوروبية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لفضح التغول التركي".



ووافق البرلمان التركي، في وقت سابق الخميس، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مدينة طرابلس وتحمي حكومة فايز السراج.