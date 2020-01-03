نقل طفل 7 سنوات إلى المستشفى بسبب سماعة AirPod

لم تكن تتوقع الأم أنها عندما تهدى طفلها البالغ من العمر 7 سنوات سماعة آبل اللاسلكية بمناسبة الكريسماس، ستعرض حياته للخطر بدلًا من إسعاده، وتضطر لنقله إلى المستشفى.



تعود التفاصيل عندما أهدت الأم كيارا سترود السماعة لنجلها وتتركه يلعب بها بمفرده، فكانت الكارثة عندما بلع الصغير إحدى السماعتين، وسببت له ألمًا حادًا فى بطنه.



قررت كيارا نفل طفلها إلى المستشفى الخاصة بالأطفال فورًا فى ولاية أتلانتا الأمريكية، حيث قرر الأطباء خضوعه للفحص بالأشعة لاكتشاف مصدر الألم في بطنه، وكانت الصدمة عندما وجد الأطباء سماعة آير بودز بالداخل.



وبالرغم من قلق الأم الشديد على صحة ابنها، إلا أن الأطباء طمأنوها بأنه سيتم التخلص من السماعة الصغيرة، ولكن بدون أى تدخل جراحي لصغر سن الطفل.



وانتشرت العديد من التغريدات والمنشورات حول الواقعة، لتحذير الآباء من ترك أطفالهم يلعبون بهذه السماعات الصغيرة، وتركها فى أفواههم لفترات طويلة قد تعرضهم للخطر.