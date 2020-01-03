AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

نقل طفل 7 سنوات إلى المستشفى بسبب سماعة AirPod

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
لم تكن تتوقع الأم أنها عندما تهدى طفلها البالغ من العمر 7 سنوات سماعة آبل اللاسلكية بمناسبة الكريسماس، ستعرض حياته للخطر بدلًا من إسعاده، وتضطر لنقله إلى المستشفى.

تعود التفاصيل عندما أهدت الأم كيارا سترود السماعة لنجلها وتتركه يلعب بها بمفرده، فكانت الكارثة عندما بلع الصغير إحدى السماعتين، وسببت له ألمًا حادًا فى بطنه.

قررت كيارا نفل طفلها إلى المستشفى الخاصة بالأطفال فورًا فى ولاية أتلانتا الأمريكية، حيث قرر الأطباء خضوعه للفحص بالأشعة لاكتشاف مصدر الألم في بطنه، وكانت الصدمة عندما وجد الأطباء سماعة آير بودز بالداخل.

وبالرغم من قلق الأم الشديد على صحة ابنها، إلا أن الأطباء طمأنوها بأنه سيتم التخلص من السماعة الصغيرة، ولكن بدون أى تدخل جراحي لصغر سن الطفل.

وانتشرت العديد من التغريدات والمنشورات حول الواقعة، لتحذير الآباء من ترك أطفالهم يلعبون بهذه السماعات الصغيرة، وتركها فى أفواههم لفترات طويلة قد تعرضهم للخطر.
نقل طفل 7 سنوات إلى المستشفى بسبب سماعة AirPod
نقل طفل 7 سنوات إلى المستشفى بسبب سماعة AirPod
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

AKG تطلق سماعات Y500 اللاسلكية.. تعرف على التفاصيل

Razer تكشف عن سماعات منافسة لـ airpods بسعر جنونى..صور

مشكلة تواجه أصحاب سماعة AirPods Pro الجديدة

Skullcandy Sesh.. سماعة لاسلكية خارقة بـ 1000 جنيه.. صور

تنافس المنتجة من آبل ..اشترى سماعة لاسلكية لموبايلك بـ 450 جنيها.. صور

شربت حشيش.. دخول طفلة عمرها 17 شهرًا المستشفى والقبض على والديها وعمها

ترشيحاتنا

الخاتم كشف هويته.. شاهد | المتعلقات الشخصية لـ قاسم سليماني بعد مقتله في العراق

هاشتاج World War 3 يشعل تويتر بعد مقتل قاسم سليماني في العراق

في 10 معلومات .. اعرف ماذا تفعل الحكومة في شجرة مريم بالمطرية

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: مقتل سليماني سيؤجج العنف في المنطقة

شاهد.. اللقطات الأولى لقصف مطار بغداد الدولي

اخبار الرياضة| التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز في شوارع كندا ..صور

لا أثر.. شاهد لحظة مريبة لسيارة تطير من فوق الجبل وغموض حول الحادث

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم