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أخبار العالم

الخاتم كشف هويته.. شاهد | المتعلقات الشخصية لـ قاسم سليماني بعد مقتله في العراق

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور توثق المتعلقات الشخصية لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والرجل الثاني في مليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، بعد مقتلهما في غارة جوية أمريكية استهدفت مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتشويا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

ويظهر في الصور مجموعة من العملات الورقية من فئة ألف ليرة سورية، ومائة ألف ريال إيراني، إضافة إلى عدة أسلحة منها كلاشنكوف ومسدس شخصي، فيما تداول بعض رواد "تويتر" صورة ليد سليماني بعد مقتله ويظهر بها خاتمه الأحمر الشهير الذي يرتديه دومًا.

ومنذ قليل، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الوزارة بانتظار تحليل الحمض النووي DNA لسليماني والمهندس، لتأكيد مقتلهما بشكل رسمي.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.

وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وأوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.

وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.


الخاتم كشف هويته.. شاهد | المتعلقات الشخصية لـ قاسم سليماني بعد مقتله في العراق
الخاتم كشف هويته.. شاهد | المتعلقات الشخصية لـ قاسم سليماني بعد مقتله في العراق
الخاتم كشف هويته.. شاهد | المتعلقات الشخصية لـ قاسم سليماني بعد مقتله في العراق
الخاتم كشف هويته.. شاهد | المتعلقات الشخصية لـ قاسم سليماني بعد مقتله في العراق
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