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أخبار العالم

السيناتور جراهام عن مقتل قاسم سليماني: شكرا لترامب على شجاعته

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعرب السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي جراهام عن شكره للرئيس دونالد ترامب وقوات التحالف الدولي ضد داعش المتواجدة في العراق بعد عملية استهداف قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في العراق بغارة جوية أمريكية.

وقال جراهام في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يبدو أن ثمن قتل وإصابة الأمريكين ارتفع للغاية، إن عملية استهداف سليماني تعتبر ضربة قوية للنظام الإيراني الذي لطخت يداه بدماء الأمريكيين، فسليماني يعتبر أحد أشرس وأعنف أفراد نظام طهران ومسئول عن مقتل العديد من الأمريكيين".

وأضاف: "أعرب عن شكري للرئيس ترامب بسبب تصرفه الشجاع ضد العدوان الإيراني.. وأقول لحكومة طهران إذا أردتم المزيد فسوف تحصلون عليه".

ومنذ قليل قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قوات أمريكية قتلت قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في العراق، وذلك بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف البيان: "الضربات الأمريكية هدفت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، ذلك أن قاسم سليماني وفيلق القدس كانوا مسئولين عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وإصابة آلاف آخرين، كما أن سليماني وافق على الهجوم الأخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد".

وتابع: "قاسم سليماني كان يعد خططًا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة، والولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها في أي مكان في العالم".

جاء ذلك بعد ضربة جوية أميركية استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

قالت قناة العراقية الرسمية إن القياديين قتلا في القصف الذي استهدف موكبا في محيط مطار بغداد، بعد أن كانت مصادر قد تحدثت عن سقوط ثمانية قتلى في الضربات بينهم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون.

من جانب آخر، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الوزارة بانتظار تحليل الحمض النووي DNA لسليماني والمهندس، لتأكيد مقتلهما بشكل رسمي، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب وافق على عملية الاستهداف.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.


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