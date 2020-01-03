بعد مقتل قاسم سليماني.. ارتفاع هائل في أسعار النفط وسط مخاوف اندلاع حرب مع إيران

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وعدد من قادة مليشيات الحشد الشعبي في بغداد، أبرزهم نائب زعيم المليشيا أبو مهدي المهندس.



وارتفع "برنت" لأول مرة منذ شهور عدة، 2.5 بالمئة، مسجلا أعلى سعر عند 67.5 دولار، وذلك مع انتشار حالة قلق في الأسواق من الرد الإيراني المحتمل، الذي يتوقع أن يؤثر على إمدادات النفط من منطقة الخليج.



فيما سجل الخام الأمريكي ارتفاعا 3 بالمئة، ليتجاوز 62 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ شهور عدة، فيما تجاوز الذهب مستوى 1535 دولارا للأونصة، في ارتفاع بنسف نقطة مئوية، مع لجوء المستثمرين له كملاذ آمن تحسبا من نشوب حرب في المنطقة.



ومنذ قليل قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قوات أمريكية قتلت قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في العراق، وذلك بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف البيان: "الضربات الأمريكية هدفت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، ذلك أن قاسم سليماني وفيلق القدس كانوا مسئولين عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وإصابة آلاف آخرين، كما أن سليماني وافق على الهجوم الأخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد".



وتابع: "قاسم سليماني كان يعد خططًا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة، والولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها في أي مكان في العالم".



جاء ذلك بعد ضربة جوية أميركية استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



قالت قناة العراقية الرسمية إن القياديين قتلا في القصف الذي استهدف موكبا في محيط مطار بغداد، بعد أن كانت مصادر قد تحدثت عن سقوط ثمانية قتلى في الضربات بينهم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون.



من جانب آخر، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الوزارة بانتظار تحليل الحمض النووي DNA لسليماني والمهندس، لتأكيد مقتلهما بشكل رسمي، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب وافق على عملية الاستهداف.



ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.







