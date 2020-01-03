السفير الإيراني في العراق يكشف عدد القتلى في الغارة الأمريكية على مطار بغداد



وذكرت صحيفة العراق الإلكترونية أن هناك أنباء عن مقتل كوثراني مسؤول في حزب الله الذي يتواجد في بغداد منذ بداية الأزمة وكذلك الحاج سامر عبد الله، صهر عماد مغنية!! وأنباء عن مقتل نعيم قاسم معاون حسن نصر الله أمين حزب الله اللبناني في ذات الغارة الأمريكية في عملية عسكرية أمريكية اسمها البرق الأزرق بدأت منذ فجر اليوم الثاني من سنة ٢٠٢٠ بأمر رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية.





أعلن ​السفير الإيراني​ في ​العراق،​ إيرج مسجدي، أنه "حوالي الواحدة فجرًا تعرضت سيارتا قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني،​ ​قاسم سليماني،​ ونائب رئيس ​الحشد الشعبي،​ ​أبو مهدي المهندس​، إلى هجوم صاروخي أمريكي في ​بغداد​، مما أدى إلى مقتل الركاب العشرة جميعهم".