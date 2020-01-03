الحكومة توضح حقيقة خصخصة هيئة السكك الحديدية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية.





وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة النقل، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقًا لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكًا في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكًا في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.



