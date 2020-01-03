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أخبار العالم

ليبيا مقبرة العثمانيين يتصدر تويتر.. ومغردون: أردوغان يسعى لنشر الإرهاب والخراب

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ليبيا_مقبرة_العثمانيين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.

وجاءت التعليقات كالتالى: _ بعد أن دمر سوريا يسعى أردوغان الى فعل الأمر نفسه في ليبيا، وذلك عبر إرسال المسلحين اليها ودعمهم بالسلاح فهل سيصمد أردوغان الإرهابي أمام هذه المجازفة السياسية أم باتت أيامه معدودة وسينتهي هذا الإرهابي من البد قريبا جدا#ليبيا_مقبرة_العثمانيين " _ " جرائم # أردوغان تخطي الحدود وأهدافه في السيطرة على المنطقة العربية لم تهدأ بعد بل تزداد بزيادة نوايا الخبيثة القذرة والآن يتجه إلى ليبيا لتنفيذ الخطة الفاسدة بها #ليبيا_مقبرة_العثمانيين " . 

وتابع آخرون : " #اردوغان يستغل الاوضاع في ليبيا ويقوم بمساعدة السراج خائن بلاده لنشر الإرهاب والخراب للسيطرة على الأراضي الليبية #ليبيا_مقبرة_العثمانيين" _ "الإرهابي اردوغان تعدت انتهاكاته ورعايته للجماعات المتطرفة بالدول العربية كل الحدود ومازال مستمر لتحقيق أطماعه الاستعمارية الخبيثه بـ أرضنا ليبيا #ليبيا_مقبرة_العثمانيين " .
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