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فن

عمر العبداللات يستقبل العام الجديد مع جمهور لوس أنجلوس بحفل جماهيري ضخم

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
يستعد الفنان عمر العبداللات لتقديم أولى حفلاته الغنائية الجماهرية في الموسم الجديد في دولة الإمارات العربية بإمارة الشارقة في فعاليات أمسيات "هلا بالمجاز" في 10 يناير الجاري، وذلك على مسرح المجاز.

وحقق حفله الذى أقيم ليلة رأس السنة نجاحًا كبيرًا فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020.

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من مختلف الجاليات العربية المقيمة فيها، وعند إطلالة العبداللات إلى المسرح استقبله الجمهور بعاصفة من التصفيق، ليقدم مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، والتي أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة وردد معه الجمهور كلمات أغنياته حتى ساعات الصباح الأولى.

وأعرب العبداللات عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المغترب الأردنى والعربي، واشتياقه للوقوف أمامه متمنيًا لعالمنا العربي والأردن بشكل خاص السلام والأمان مع الأيام الأولى لعام جديد فيها كل الخير.
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