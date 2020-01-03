أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم



نشر الفنان محمد رشاد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعلن فيه عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال أواخر حملها.



وقال محمد رشاد: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".



وكان نشر المطرب محمد رشاد، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، صورة لزوجته المذيعة مي حلمي، تظهر فيها على سرير بأحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية.



وطلب محمد رشاد، من جمهوره بالدعاء لزوجته مي حلمي، بالشفاء، ولم يكشف أي تفاصيل حول وعكتها الصحية.



وتفاعل جمهور محمد رشاد مع الصورة، بالدعاء لـ مي حلمي، عبر التعليقات على الصورة ويشار إلى أن مي حلمي تزوجت من محمد رشاد منذ بضعة أشهر.



نجوى قاسم



كشف مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.



وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".



نجوى قاسم غيبها الموت داخل شقتها فى مدينة دبى وتشير التكهنات إلى إصابتها بذبحة صدرية.



الإعلامية اللبنانية كانت تعاني خلال الفترة الأخيرة من مشكلات صحية مزمنة، ودخلت أكثر من مرة إلى قناة العربية على كرسى متحرك لممارسة عملها.



‏الراحلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.



المنتصر بالله



قالت عزيزة كساب، زوجة الفنان المنتصر بالله، إن حالته الصحية جيدة ويقضي جميع أوقاته مع أحفاده، موضحة أنه سعيد في حياته.



وأضافت كساب خلال حلقة اليوم من برنامج « كل يوم»، الذي تقدمه « بسمة وهبة»، أن عددا من النجوم دائمون في التواصل معهم مثل شويكار ونادية لطفي ورجاء الجداوي، منوهة أنه لا يزوره ابدا زملاؤه الممثلون.



وأكدت كساب، أن أشرف زكي نقيب الممثلين يتحدث مع زوجها عبر الهاتف ويطمئن عليه من يوم لآخر، وناشدت أصدقاءه أحمد بدير وصلاح عبدالله وأحمد آدم لزيارته لأجل راحة نفسيته.



ومن جابنها قالت وهبة للمنتصر بالله: « احنا بنحبك وأنت أمتعتنا لسنين كتير .. شكرا ليك».



وكانت السيدة عزيزة زوجة الفنان المنتصر بالله عبرت عن حزنها الشديد بسبب مرض زوجها، وعدم تقديره برغم مشواره الفنى الطويل، مشيرة إلى أن هناك تجاهلا من الفنانين الكبار الذين عملوا معه.



داود حسين



ظهر الممثل الكويتي داوود حسين فى المستشفى حيث أعلن عن خضوعه لعملية جراحية في القلب، ونشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من على سرير المرض.



وعلق داوود حسين قائلا: "الحمد لله رب العالمين .. انهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل .. ووجود انسان يحب عمله ويملك كاريزما انسانية رائعة .. محب للخير .. صديق الجميع .. انه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة امثاله في الكويت .. دكتور بدر المهدي .. في مستشفى مبارك .. قسم القلب .. شكرًا من القلب الذي عالجته .. ومرحبًا بك في قائمة اخوان دنياي".



النجم الكويتي كان صرح لـ "صدى البلد" عن مسلسله الجديد قائلا: إن دوره في مسلسله الجديد "ذاكرة الظل" به تغيير كبير عن الأدوار التي قدمها من قبل.



وتابع داوود حسين: الجمهور اعتاد على تقديمي الأدوار الطيبة ولكن في هذا الدور أقدم شخصية شريرة والجمهور سيكرهني.



استقبل عدد من النجوم والمشاهير العام الجديد 2020 بـ أزمات كبرى على مستوى حياتهم الشخصية وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل داخل الوسط الفنى.نرصد أهم النجوم و أزماتهم فى الأيام الأولى من العام الجديد.