تعرف على موعد وصول جثمان وجنازة الإعلامية نجوى قاسم

كشفت أسرة الاعلامية الراحلة نجوى قاسم عن موعد الجنازة والعزاء وذلك بعد أن رحلت امس الخميس عن عمر يناهز الـ 52 عاما والذى وصل جثمانها اليوم.
وقررت اسرة نجوى قاسم ان تصلى عليها يوم السبت وتتلقى الأسرة أيضا التعازي فى الفقيدة طوال الأسبوع فى منزل الراحلة.
وكان كشف مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.
وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".
نجوى قاسم غيبها الموت داخل شقتها فى مدينة دبى وتشير التكهنات إلى إصابتها بذبحة قلبية.
الإعلامية اللبنانية كانت تعاني خلال الفترة الأخيرة مشكلات صحية مزمنة، ودخلت أكثر من مرة إلى قناة العربية على كرسى متحرك لممارسة عملها.
الراحلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.
وقررت اسرة نجوى قاسم ان تصلى عليها يوم السبت وتتلقى الأسرة أيضا التعازي فى الفقيدة طوال الأسبوع فى منزل الراحلة.
وكان كشف مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.
وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".
نجوى قاسم غيبها الموت داخل شقتها فى مدينة دبى وتشير التكهنات إلى إصابتها بذبحة قلبية.
الإعلامية اللبنانية كانت تعاني خلال الفترة الأخيرة مشكلات صحية مزمنة، ودخلت أكثر من مرة إلى قناة العربية على كرسى متحرك لممارسة عملها.
الراحلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.