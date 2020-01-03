شقيقة نجوى قاسم تكشف موعد الدفنة وتفاصيل مكالمة الحريري.. فيديو

قالت نسرين قاسم، شقيقة الراحلة نجوى قاسم، إنهم فى حالة ذهول بعد وفاة شقيقتها، موضحًا أن جثة نجوى ستصل غدًا فى تمام الـ 5 لبنان.



وأضافت شقيقة الراحلة نجوى قاسم، خلال مداخلة هاتفية، أن دفنت شققتها ستكون يوم السبت بعد صلاة الظهر، وأشارت شقيقة الراحلة نجوي قاسم، إلى أن شقيقتها سيتم دفنها فى جون بلبنان.



وأوضحت أنها تتقدم بالشكل لكل من تقدم لها بالتعازي، وتقول لكا من هاجم شقيقتها " حسبي الله ونعم الوكيل" .



وكشفت،أنها لم تتخيل أن يكون هناك أشخاص تشمت فى الموت.



وأكدت شقيقة الراحلة نجوى قاسم، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من سعد الحريري بعد الوفاة، وتلقت منه التعازي.