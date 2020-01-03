عقب اغتيال قاسم سليماني .. بومبيو يجري اتصالا بولي العهد السعودي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "انشغالاتنا المشتركة بشأن الاستفزازات العسكرية للنظام الإيراني"، وذلك عقب ساعات من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".



يأتي ذلك في أعقاب اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.



كان قاسم سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله فجر الجمعة ، إلى جانب أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهو تحالف من فصائل مسلحة موالية بغالبيتها لطهران.