مصطفى بكرى: مصر لن تصمت على ما تفعله تركيا فى الأراضى الليبية

قال الإعلامى مصطفى بكري، إن مصر لن تقبل بالصمت تجاه التحركات التركية في ليبيا، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بمجلس الأمن القومي المصري واتخذ إجراءات لم يعلن عنها.



وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن البيان الصادر عن الاجتماع قال إنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأى تهديد للأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن هذه الجملة عبارة عن رسالة لكل من يظن أن مصر بلغاتها الدبلوماسية الهادئة وتفضيلها الحلول السياسية على الحلول العسكرية ستسكت.



وتابع مصطفى بكرى: "التطورات على الساحة الليبية لا تقل خطورة على التطورات التي تشهدها منطقة الخليج وإيران"، مشيرًا إلى أن برلمانات مصر والسعودية والإمارات والبحرين أعربوا عن رفضها للتدخلات التركية في ليبيا.