أول فرحة فى حياتى.. حمادة هلال يستعيد ذكريات أول ألبوماته

استعاد حمادة هلال ذكريات أول أعماله الفنية التي نسخت على شريط كاسيت، وشارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بصورة من ألبوم "الأيام" الذي طرحه عام 1996، وكان أول عمل له يطرح في السوق.



وعلق "حمادة هلال" على الصورة قائلًا: أول فرحة فى حياتى يوم نزول شريط الأيام كان مافيش حاجة اسمها البوم هو شريط كاست الحمدلله ‏يا رب يديم علينا النعمة والفضل #‏الله كريم".



وطرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية "oh lala" كلمات طارق صبري ولحن تيتو وتوزيع وهندسة صوت أحمد صالح.



يذكر أن حمادة هلال شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ابن أصول"، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سنيرجي.



ابن أصول، بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.