أنا شبه بابا.. ابنة هيفاء وهبي تفاجئ متابعًا بردها

ردت زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، على أحد متابعيها عبر انستجرام الذي قارن الشبه بينها وبين أبيها.



وفاجأت ابنة هيفاء وهبي الجميع بردها، حينما قالت إنه لا يوجد أي صور لأبيها على جوجل لكنها بالفعل تشبهه.



كانت زينب نصر فياض (ابنة هيفاء وهبي)، نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع ابنتيها «رهف ودانييلا»، ولم ترتد دبلة الزواج في يدها اليسرى، للمرة الثانية على التوالي، ما أثار الجدل مجددًا حول طلاقها.



جاء ذلك بعدما أثارت زينب نصر فياض (ابنة هيفاء وهبي)، حالة من الجدل الواسع بعد أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، إذ ظهرت بدون دبلة الزواج في يدها، عكس ما كانت تعتاد الظهور بها.



ظهور زينب فياض (ابنة هيفاء وهبي) بدون دبلة الزواج مؤخرًا، فتح باب الشك حول حقيقة طلاقها من زوجها، لاسيما وأنها تفرض السرية حول زوجها ولم تظهر معه أو تتحدث عنه مُطلقًا، كما أنها دائمة الظهور مع ابنتيها «رهف ودانييلا» بدونه.



والمعروف أن هيفاء وهبي تزوجت زواجًا عائليًا من (نصر فياض) في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه وتركت ابنتها في سن صغيرة ثم حدثت القطيعة.