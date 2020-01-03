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فن

رانيا يوسف تنشر بوستر فيلمها أسوار عالية

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:23 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سعيد فراج
نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، بوستر فيلمها الجديد "أسوار عالية" المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولم تكشف رانيا يوسف عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي، لكنها أكدت على طرحه بدور العرض السينمائي قريبا.

ويقوم ببطولة فيلم أسوار عالية، الفنانة رانيا يوسف وأحمد العوضي ومحمد عطية وتأليف أمل عفيفى وإخراج هشام عيسوى.

وتدور أحداث فيلم أسوار عالية، فى إطار اجتماعى حول مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري، متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يعرج على تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس.
رانيا يوسف تنشر بوستر فيلمها أسوار عالية
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