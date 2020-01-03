الداخلية فى يوم | حقيقة وفاة 17 سجينا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم .. 3 تجار مخدرات يغسلون 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

الداخلية فى يوم:

- مصدر أمنى ينفي وفاة 17 سجينا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

- الداخلية تستقبل وفدا إذاعيا من 12 دولة أفريقية

- استخدمها في الشراء عبر الإنترنت.. ضبط شخص استولى على بيانات بطاقات ائتمان لمواطنين

- 3 تجار مخدرات يغسلون 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى

بقيمة ٣ ملايين جنيه .. إحباط محاولة تهريب طن بانجو بقناة السويس

- سقوط عاطل قبل ترويجه الحشيش على عملائه بالقاهرة

- قبل سرقة مواطن .. سقوط شرطى مزيف فى قبضة شرطة قصر النيل

- تركتها سهوا بمحطة مصر.. الشرطة تعيد حقيبة لسيدة بها 10 آلاف جنيه

- كاميرات المراقبة تكشف واقعة تعرض عامل للضرب والسرقة بالإكراه بالمقطم

- بأسلوبي التسلق وكسر القفل.. ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة المحلات بالقاهرة



شهد اليوم الجمعة، جهودا كبيرة لقطاعات وزارة الداخلية المخلتفة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام الذي شن حملات كبرى على العديد من البؤر الاجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور، ومن خلال السطور التالية تلك الجهود.



نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن وفاة 17 مسجونا إثر إنقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.



وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث إنقلاب سيارة ترحيلات حال سيرها بطريق (القاهرة / الفيوم الصحراوى).



ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات بين المتهمين حيث إنه أسفر عن إصابة (3) متهمين وخروج إثنين منهم عقب تلقى العلاج اللازم ، ولا يزال أحدهم يتلقى العلاج لوجود إشتباه بكسر بالضلع الأيسر، وتم إستكمال مأمورية الترحيلات بباقى المتهمين ، وعرضهم على النيابات المختصة.



واستقبلت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة، وفدًا من الإذاعيين الأفارقة الذين يتلقون دورة تدريبية ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع مسئولى الإعلام بالدول الإفريقية الصديقة.



تفقد الإذاعيون الوافدون من 12 دولة إفريقية الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التى يضطلع بها، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام، لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية ، وإحاطة الرأى العام علمًا بجهود الوزارة فى مجالى مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.



كما تفقد الوفد الضيف التقنيات المستخدمة فى مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية، فضلًا عن استديوهات التصوير والتسجيل الصوتى المتطورة التى تم استحداثها بقطاع الإعلام والعلاقات، تماشيًا مع جهود تطوير منظومة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.



وخلال زيارتهم لـ أكاديمية الشرطة إطلع الوفد الزائر على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة، فى شتى مجالات العمل الأمنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التى تضم العديد من الدراسات الأمنية التى تتضمن كيفية الإستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية والفكر المتطرف.



كما قام الوفد بجولة تفقدية تضمنت عددًا من المنشآت التدريبية للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.



ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة المحلات التجارية .



وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع ابراهيم اللقاني دائرة القسم تمكن من ضبط عاطلين بحوزتهما مقص " حديدي " وعدد 10 قطع أدوات منزلية " أواني طعام " مجهولي المصدر.



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بسرقتها من داخل مطعم كائن فى شارع رمسيس دائرة القسم بأسلوب " التسلق " ، باستدعائه تعرف علي المضبوطات واتهمهما بالسرقة.



وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحال التجارية بأسلوبي "التسلق , كسر القفل " باستخدام المقص الحديدي المضبوط بحوزتهما ، واعترفا بارتكابهما حادثي سرقة.



باستدعاء المجنى عليهما اتهموهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق , وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخري وضبط باقي المسروقات .



وكشفت كاميرات المراقبة واقعة تعرض عامل للضرب والسرقة بالإكراه على يد عاطل بالمقطم ، وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على المتهم والسلاح المستخدم .



تبلغ لقسم شرطة المقطم من عامل (مصاب بجرح قطعي أعلى العين اليسرى) قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته بشارع مساكن الجيزة دائرة القسم .



فوجئ بشخص " أدلى بأوصافه التقريبية " قام باستيقافه والاستيلاء منه على " الدراجة البخارية ، مبلغ مالى 600 جنيه ، هاتف محمول " كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته محدثا إصابته ولاذ بالفرار .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل .



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته الدراجة البخارية وهاتف محمول المستولي عليها و سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة .



واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية .



باستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .



وأعادت الأجهزة الأمنية حقيبة بها مبلغ مالى لإحدى السيدات عقب تركها سهوًا بأحد القطارات بمحطة سكك حديد القاهرة.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات إتجاه (الإسكندرية / القاهرة) بالعثور على (حقيبة لإحدى السيدات بداخلها مبلغ مالى قدره "10.000 - عشرة آلاف جنيه" - بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية).. وتم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكتها.



وفى وقت لاحق حضرت إحدى السيدات، وأدلت بأوصاف الحقيبة ومحتوياتها ، وأضافت بتركها الحقيبة سهوًا داخل القطار وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها.



ومن جابنها توجهت بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معها إعادة المفقودات الخاصة بها.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.



وتمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط موظف انتحل صفة شرطي لسرقة متعلقات مواطن بقصر النيل.



وأثناء قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل والمعينان خدمة الطوف الأمني بشارع القصر العيني ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط موظف بشركة للأمن والحراسة وبحوزته طبنجة صوت عيار 9مم تركي الصنع و طلقة صوت من ذات العيار.



وذلك حال قيامه باستيقاف موظف بشركة إعلانات بقصد الاستيلاء علي متعلقاته منتحلًا صفة رجال شرطة.



واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة ، بسؤال المجني عليه اتهمه بالشروع في سرقته .



يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها التي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.



وتمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام ومبلغ مالي 100 جنيه و٢ هاتف محمول.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.



يأتى ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها التي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام ، متابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.



ونجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة نقل وتهريب وترويج كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت "1" طن بالسويس.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرة (سائق - مقيم بمحافظة السويس ، عاطل له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة القليوبية) باعتزامهما تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها، مخبأة أسفل أقفاص فارغة بسيارة نقل ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس ، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها فى كمين أعد لهما بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (عدد 400 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليها "1" طن - مبلغ مالى - هاتف محمول).



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بالتحريات.



وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (3,000,000 - ثلاثة ملايين جنيه تقريبًا) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات النقل والتهريب.



وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مسجل مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية) .



حيث قام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.



وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (5,000,000 خمسة ملايين جنيه) تقريبًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية كونا تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان واستغلالها فى عمليات شراء وحجوزات فنادق وهمية.



البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية من (مدير أحد الفنادق، كائن بنطاق محافظة الجيزة) بقيام إثنين من نزلاء الفندق (يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية) بمحاولة الاتفاق معه على مساعدتهما فى ممارسة نشاطًا غير مشروع، وذلك لحيازتهما بيانات كروت ائتمانية "فيزا" بها أرصدة مالية ضخمة، ورغبتهما فى إجراء حجوزات ومشتريات وهمية بالفندق باستخدام تلك البيانات للتمكن من سحب أرصدتها مقابل حصول مدير الفندق على نسبة مالية.



أكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المذكوران بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم النصب المالى بمختلف الدول بالإشتراك مع (إحدى السيدات "داخل البلاد").



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية- كارت ائتمان "مزور"- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب").



بمواجهتهما اعترفوا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا دوليًا تخصص فى النصب المالى من خلال التحصل على بيانات البطاقات الإئتمانية من بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج واستخدامها فى إجراء عمليات شراء وحجوزات وهمية بمختلف الدول بالاشتراك مع آخرين بتلك الدول، وأضافا بتعرفهما على المتهمة الثالثة من خلال مواقع التواصل الإجتماعى والتى تضطلع بربطهم بالأماكن والأشخاص الذى يمكن من خلالهم المساعدة فى تنفيذ أسلوبهم الإجرامي على النحو المشار إليه، مقابل الحصول على نسبة مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهمة المذكورة.



وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج عن القانون لاسيما الجرائم التى تتعلق بالنصب المالى والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية واستغلالها فى إجراء عمليات وهمية متنوعة.