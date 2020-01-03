د.كرم علام يكتب: سرطان الجلد.. والتعرض للشمس!

يظهر سرطان الجلد كنمو غير طبيعي علي سطح الجسم الخارجي، وخصوصًا الأماكن الأكثر عرضة للشمس، لكنه قد يحدث أيضا في أماكن لا تتعرض للشمس بشكل مباشر.



الأنواع الرئيسية لسرطانات الجلد تشمل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الخلايا الصبغية (الميلانوما).



بعض العوامل تمهد لحدوث سرطانات الجلد مثل التقدم في العمر وبعض الأسباب الوراثية وحدوث حالات مشابهة في العائلة وبعض الأمراض الجينية التي تقلل مناعة الجلد لتأثيرات أشعة الشمس المتلفة للجلد مثل مرض جفاف الجلد المصطبغ أو الزيروديرما وكذلك وجود قرح وندبات مزمنة غير مستقرة في الجلد، لكن يبقي التعرض للشمس أهم الأسباب.



إضافة الي ما يسببه التعرض للشمس لفترات طويلة من تلف لطبقات الجلد مع شيخوخة الجلد المبكرة وظهور التجاعيد والبقع الملونة فإن أهم مشكلات أشعة الشمس تتمثل في إتلاف الأشعة فوق البنفسجية للحامض النووي في طبقات الجلد وبداية التغييرات المسببة لسرطانات الجلد المتعددة، لذلك تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الحد من التعرض لأشعة الشمس سواء بالبقاء في الظل قدر الإمكان وتغطية البشرة بالملابس واستخدام المظلة وواقي الشمس المناسب تقلل بشكل كبير جدا معدلات حدوث سرطانات الجلد.



تتنوع أشكال سرطانات الجلد فيظهر بعضها ككتل أو عقد جلدية أو قرح مزمنة أو علي صورة ندبات حدثت تلقائيًا علي سطح الجلد دون سبب مسبق أو بقع ملونة علي سطح الجلد أو تحت الأظافر وقد تتشابه مع اكزيما الجلد السطحية وبعض الأمراض الفطرية التي تصيب البشرة وغيرها، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص عند ظهور أي نمو جلدي غير طبيعي وخصوصًا في حال عدم الاستجابة للعلاج الموصوف من قبل طبيب مختص.



مهم جدا أن نعرف أن سرطانات الجلد في العادة لا تكون مؤلمة لذلك يجب عدم التراخي في استشارة الطبيب عند ظهور أي نمو غريب في الجلد أو فروة الرأس أو تحت الأظافر لسهولة التعامل مع أي ورم جلدي محتمل في بداياته لتوفير معاناة المريض في التعامل مع الأورام المتقدمة وينصح أيضا بفحص ذاتي للجسم والبشرة لملاحظة أي تغييرات غير طبيعية قد تنشأ علي ما قد يوجد في الجسم من شامات ورحمات ملونة.



يبقي التأكيد مجددًا علي تجنب التعرض غير الضروري للشمس خصوصًا بين العاشرة صباحًا والرابعة عصرا دون استخدام واقي شمس مناسب او مظلة، والانتباه لأي تغيير او نمو غريب في الجلد وسرعة استشارة الطبيب.

