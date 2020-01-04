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برلمان

بعد واقعة تحرش فتاة المنصورة.. برلمانية تطالب بترسيخ الأخلاق في عقول الشباب

السبت 04/يناير/2020 - 08:02 ص
تحرش فتاة المنصورة
تحرش فتاة المنصورة
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حسن رضوان
طالبت آمنة نصير عضو مجلس النواب، بضرورة ترسيخ اسس الاخلاقية في عقول الشباب منذ الصغر للقضاء على التحرش في المجتمع وتعزيز مبادئ الأخلاق والإنسانية لديهم.

وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على الأهالي في تعزيز مبادئ الأخلاق لدى الشباب، اضافة إلى المسؤولية الاكبر من جانب التعليم والمدارس لتعليمهم غض كيفية غض البصر عن رؤية أي فتاة تثير انتباههم.

وأشارت النائبة إلى أن هناك مسؤولية تقع على الفتيات الذين يرتدون ملابسة غير محتشمة في حدوث حالات تحرش مؤكدة أن الحرية الشخصية هي حرية مسؤولية وليست انفلات أخلاقي.

يأتى ذلك بعد أن كشفت فتاة المنصورة ضحية واقعة التحرش الجماعى ليلة رأس السنة، عن تفاصيل الواقعة لأفراد الشرطة عقب التوصل إليها.

وعقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام وتم تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها «طالبة» 20 سنة مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها 20 سنة طالبة بجامعة المنصورة.

وقررت الضحية الأولى في أقوالها، أنها أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة منعهم الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة.

وعقب ذلك ألقى ضباط الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبي الواقعة.

وتوصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب- 18 سنة- وطالبين- 20 سنة- وماسح أحذية - 20 سنة -، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو ذكروا بأن الواقعة كانت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، وإن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وإنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها والتحرش بها على حد وصفهم.
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