تحرش جماعي وتمزيق ملابس وتصوير .. القصة الكاملة لواقعة فتاة المنصورة .. حبس 7 متهمين واعترافات مثيرة لـ الضحيتين

القصة الكاملة لواقعة التحرش الجماعي بفتاة المنصورة

تمزيق ملابس الضحية وتصويرها ليلة الاحتفال برأس السنة

النيابة تأمر بحبس 7 متهمين فى الواقعة لحين ورود التحريات

الضحيتان تدليان باعترافات مثيرة حول واقعة التحرش بهم





لا صوت يعلو فوق صوت واقعة التحرش بـ فتاة المنصورة.. تلك الواقعة المشينة والغريبة على أصالة وشرف وأخلاق الشعب المصري وعاداته تقاليده، ففي الوقت الذي يحتفل فيه الجميع بـ أعياد رأس السنة والعام الجديد تعالت صرخات فتاة وسط مجموعة من الشباب الطائش يفتك بها محاولين اغتصابها والتحرش بها جنسيا فى موقف لا مبرر له.





واقعة التحرش بـ فتاة المنصورة أو كما عرفت بـ حادثة المنصورة بدأت حينما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديوهات لواقعة التحرش الجماعى بفتاتين ليلة رأس السنة الميلادية بمنطقة المشاية بالمنصورة وتمكنت احداهما من الهرب، وكشف أحد الفيديوهات الذى صور قبل واقعة التحرش ان هناك فتاتين بـ ملابس مثيرة، وعشرات الشباب وهم يحاولون اللحاق بالفتاة ووسط صراخ وبكاء منها بالتزامن مع محاولات التحرش الجماعى بها من قبل الشباب كما حدث مع زميلتها الاخرى .





وأكد شاهد عيان رفض ذكر اسمه ان الموقف كان صعبا، وهو ما جعل الخوف يتملك صاحب محل الموبايلات حين فوجئ بفتاتين تلبسان ملابس ضيقة ومثيرة ويطاردهما عدد من الشباب يتخطون الـ 100 شاب يحاولون التحرش بهما.





وأضاف شاهد عيان آخر، رفض ذكر اسمه، انه حاول وبعض أبناء المنطقة، الدفاع عن الفتاتين من التحرش الا انه لم يتمكن بسبب كثرة العدد، الا ان شابين أنقذا إحداهما وأدخلاها سيارة.





والقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبى واقعة التحرش الجماعى بفتاة بمدينة المنصورة.





وذلك بعد أن رصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعى بفتاة بمدينة المنصورة بنطاق محافظة الدقهلية ، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حتى تم التوصل لعدد من الجناة.





وعقب ذلك تولت النيابة العامة التحقيق فى واقعة وأمر المستشار إيهاب عطوة رئيس نيابة أول المنصورة بحبس 7 متهمين بواقعة التحرش الجماعي بفتاتين بمدينة المنصورة، على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث الجنائية وإرفاق مقاطع الفيديو المصورة للمتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق المنطقة التى حدث بها الواقعة مع عرض إحداهن على الطب الشرعي لبيان ما بها من آثار تعدي جسدي جراء الشد والجذب.





وادلتا الفتاتان بأقوالهما أمام النيابة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وهما "ز.ع"، 20 عاما طالبة بمعهد هندسة السلاب ومقيمة بمدينة الكردى بالدقهلية وصديقتها "م. م"، 20 عاما، طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة.





وقالت الفتاتان فى تحقيقات النيابة إنهما نزلا في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء الماضى إلى منطقة المشاية بالمنصورة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية إلا أنهما فوجئتا ببعض الشباب يسيران خلفهما وما أن اقتربا منهما البعض أظهر أحدهم هاتفه المحمول وقام بتصويرهما ألا أنهما هرولتا بسرعة ناحية إحدى محلات الموبايلات.





وأضافت "ز.ع" بأنها فور دخولها للمحل للاحتماء بداخله فوجئت بصاحب المحل يطلب خروجها خوفا على البضاعة الموجودة بسبب تجمع الشباب فحاولت النزول واستقلال تاكسى إلا أن عددا من الشباب قاموا بجذبها ومزقوا ملابسها، وظلت تصرخ حتى قام أحد الأشخاص بإدخالها سيارة في محاولة لإنقاذها منهم.





وتابعت الفتاة الأخرى قائلة "أنا جالى صدمة من الموقف وتمكنت من الهروب وروحت للسكن وحاولت اتصل بصاحبتى شوف حصل إيه مكنتش عارفة أعمل إيه لحد ما هى رجعت وكانت فى حالة انهيار ومرضناش نتكلم فى الموضوع لحد ما لقينا الفيديوهات منتشرة على فيس بوك والمباحث وصلت لمنزلنا .





وعقب ذلك توجه فريق من النيابة العامة بأول المنصورة بقيادة ميسرة مجدى وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار إيهاب عطوة، رئيس النيابة، إلى مكان واقعة التحرش التى تعرضت لها فتاتان خلال سيرهما بمنطقة المشاية بالمنصورة ليلة رأس السنة الميلادية مما تسبب فى حالة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعى بعد تداول مقاطع فيديو تظهر الواقعة.





واجرى فريق النيابة معاينة لكاميرات المراقبة المنتشرة بالمحلات التجارية محل حدوث الواقعة و إستعلمت النيابة العامة من أصحاب المحلات التجارية المتواجدين بالمنطقة عن شهود الواقعة وتبين وجود شهود جدد وتم إصطحابهم إلى مقر نيابة أول المنصورة للإدلاء بأقوالهم.





وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا فيديو ذكروا بأن الواقعة كانت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، وإن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وإنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها والتحرش بها على حد وصفهم.





وتم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتم تحديد شخصية المجنى عليها تبين انها «طالبه»- 20 سنه- مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها- 20 سنه- طالبة بجامعة المنصورة، وقررت الأولى أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبيه والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة فتتدخل بعض الماره في محاولة منعهم الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من الماره كما تم التوصل إلى الفتاة الاخرى.



