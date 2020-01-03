أخبار الحوادث | حقيقة وفاة 17 سجينا في انقلاب سيارة ترحيلات | مفاجآت في واقعة التحرش بفتاة المنصورة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
فتاة المنصورة.. النيابة تعاين موقع التحرش وتكتشف شهودًا جددًا
توجه فريق من النيابة العامة بأول المنصورة بقيادة ميسرة مجدى وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار إيهاب عطوة، رئيس النيابة، إلى مكان واقعة التحرش التى تعرضت لها فتاتان خلال سيرهما بمنطقة المشاية بالمنصورة ليلة رأس السنة الميلادية مما تسبب فى حالة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعى بعد تداول مقاطع فيديو تظهر الواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| الداخلية تستقبل وفدا إذاعيا من 12 دولة أفريقية
استقبلت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة، وفدًا من الإذاعيين الأفارقة الذين يتلقون دورة تدريبية ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع مسئولى الإعلام بالدول الإفريقية الصديقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نادي القضاة: ندعم قرارات مجلس الأمن القومي لحفظ مقدرات الوطن
أعلن المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، دعم مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الكامل، لكافة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي، في سبيل حفاظه على أمن البلاد، ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة عاملين في البحيرة بالاختناق بعد استنشاقهما غاز الكلور
أصيب عاملين بحالة اختناق اليوم الجمعة اثر استنشاق هم غاز كلور مسرب بمحطة صرف صحى كوم حمادة المركزى وجارى إتخاذ سعافهم واتخاذ إجراءات العلاج اللازمة لهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعت ولاده عند قرايبه واستفرد بيها.. حبس قاتل زوجته بالخصوص لشكه في سلوكها
أمرت نيابة الخصوص، بحبس المتهم بإطلاق النار على زوجته؛ لشكه في سلوكها، وكثرة الخلافات الزوجية والمشاجرات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمنى ينفي وفاة 17 سجينا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن وفاة 17 مسجونا إثر إنقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد 24 ساعة من التحقيقات.. اِعرف آخر تطورات واقعة التحرش الجماعي بـ فتاة المنصورة
اهتزت الدولة بأكملها لواقعة التحرش بفتاة المنصورة تلك الواقعة الغريبة على أصالة وشرف وأخلاق المصري، ففي الوقت الذي يحتفل فيه الجميع من مسيحيين ومسلمين بأعياد رأس السنة والعام الجديد تتعالي صرخات فتاة وسط مجموعة من الشباب الطائش.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة بينهم في بني سويف
تمكنت قوات الشرطة بمركز ببا، جنوب بني سويف، من إلقاء القبض على 5 أشخاص، إثر مشاجرة بين طرفين من عائلتي "الرمضانية" و"السعداوية" بقرية سدس الأمراء، بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، نتج عنها إصابة 5 من طرفي المشاجرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وفاة ربة منزل تناولت أقراص حفظ الغلال في بني سويف
لفظت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها أنفاسها الأخيرة، داخل مستشفى ناصر العام، عقب وصولها، متأثرة باشتباه تسمم لتناولها أقراص مجهولة بطريق الخطأ داخل منزلها بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وفاه فنى بوزارة الري داخل بالوعة صرف صحى بدمياط
لقي أحد الشباب يدعي ابراهيم هادي من القليوبية مصرعه ويعمل فنى بوزارة الرى اثناء تواجده للعمل بمحافظة دمياط بعد سقوطه فى بالوعة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
فتاة المنصورة.. النيابة تعاين موقع التحرش وتكتشف شهودًا جددًا
توجه فريق من النيابة العامة بأول المنصورة بقيادة ميسرة مجدى وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار إيهاب عطوة، رئيس النيابة، إلى مكان واقعة التحرش التى تعرضت لها فتاتان خلال سيرهما بمنطقة المشاية بالمنصورة ليلة رأس السنة الميلادية مما تسبب فى حالة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعى بعد تداول مقاطع فيديو تظهر الواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| الداخلية تستقبل وفدا إذاعيا من 12 دولة أفريقية
استقبلت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة، وفدًا من الإذاعيين الأفارقة الذين يتلقون دورة تدريبية ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع مسئولى الإعلام بالدول الإفريقية الصديقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نادي القضاة: ندعم قرارات مجلس الأمن القومي لحفظ مقدرات الوطن
أعلن المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، دعم مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الكامل، لكافة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي، في سبيل حفاظه على أمن البلاد، ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة عاملين في البحيرة بالاختناق بعد استنشاقهما غاز الكلور
أصيب عاملين بحالة اختناق اليوم الجمعة اثر استنشاق هم غاز كلور مسرب بمحطة صرف صحى كوم حمادة المركزى وجارى إتخاذ سعافهم واتخاذ إجراءات العلاج اللازمة لهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعت ولاده عند قرايبه واستفرد بيها.. حبس قاتل زوجته بالخصوص لشكه في سلوكها
أمرت نيابة الخصوص، بحبس المتهم بإطلاق النار على زوجته؛ لشكه في سلوكها، وكثرة الخلافات الزوجية والمشاجرات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمنى ينفي وفاة 17 سجينا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن وفاة 17 مسجونا إثر إنقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد 24 ساعة من التحقيقات.. اِعرف آخر تطورات واقعة التحرش الجماعي بـ فتاة المنصورة
اهتزت الدولة بأكملها لواقعة التحرش بفتاة المنصورة تلك الواقعة الغريبة على أصالة وشرف وأخلاق المصري، ففي الوقت الذي يحتفل فيه الجميع من مسيحيين ومسلمين بأعياد رأس السنة والعام الجديد تتعالي صرخات فتاة وسط مجموعة من الشباب الطائش.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة بينهم في بني سويف
تمكنت قوات الشرطة بمركز ببا، جنوب بني سويف، من إلقاء القبض على 5 أشخاص، إثر مشاجرة بين طرفين من عائلتي "الرمضانية" و"السعداوية" بقرية سدس الأمراء، بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، نتج عنها إصابة 5 من طرفي المشاجرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وفاة ربة منزل تناولت أقراص حفظ الغلال في بني سويف
لفظت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها أنفاسها الأخيرة، داخل مستشفى ناصر العام، عقب وصولها، متأثرة باشتباه تسمم لتناولها أقراص مجهولة بطريق الخطأ داخل منزلها بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وفاه فنى بوزارة الري داخل بالوعة صرف صحى بدمياط
لقي أحد الشباب يدعي ابراهيم هادي من القليوبية مصرعه ويعمل فنى بوزارة الرى اثناء تواجده للعمل بمحافظة دمياط بعد سقوطه فى بالوعة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.