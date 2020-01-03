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حوادث

نادي القضاة: ندعم قرارات مجلس الأمن القومي لحفظ مقدرات الوطن

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:57 م
نادي القضاة
نادي القضاة
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عمرو خليفة و جودت عيد
أعلن المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، دعم مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الكامل، لكافة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي، في سبيل حفاظه على أمن البلاد، ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.

وأضاف، في بيان للنادي؛ أن قضاة مصر يعون دقة الظرف، ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية، ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد، ويقفون صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية للتصدي لتلك الأخطار في ظل التطورات الراهنة، بما يحقق أمن مصرنا الغالية، والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم.
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