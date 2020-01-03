فتاة المنصورة.. النيابة تعاين موقع التحرش وتكتشف شهودًا جددًا

توجه فريق من النيابة العامة بأول المنصورة بقيادة ميسرة مجدى وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار إيهاب عطوة، رئيس النيابة، إلى مكان واقعة التحرش التى تعرضت لها فتاتان خلال سيرهما بمنطقة المشاية بالمنصورة ليلة رأس السنة الميلادية مما تسبب فى حالة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعى بعد تداول مقاطع فيديو تظهر الواقعة.



اجرى فريق النيابة معاينة لكاميرات المراقبة المنتشرة بالمحلات التجارية محل حدوث الواقعة و إستعلمت النيابة العامة من أصحاب المحلات التجارية المتواجدين بالمنطقة عن شهود الواقعة وتبين وجود شهود جدد وتم إصطحابهم إلى مقر نيابة أول المنصورة للإدلاء بأقوالهم.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ورصد قسم المساعدات الفنية للمقاطع التى تظهر واقعة تحرش جماعي بفتاتين بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة رأس السنة الميلادية.



وكلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يضم ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، ومباحث قسم أول المنصورة بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لتحديد الجناة في واقعة التحرش وكذلك الكشف عن هوية الفتاة ضحية الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت إلى هوية الفتاتين بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهرهما خلال سيرهما بشارع الجمهورية وتعرضهن للتحرش على يد العشرات من الشباب وهم "ز.ع"، 20 عاما طالبة بمعهد هندسة ومقيمة بمدينة الكردي، بالدقهلية وصديقتها "م. م"، 20 عاما ، طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، وحررا محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة.



وتم القبض على 7 متهمين في الواقعة عقب تحديد هويتهم من الكاميرات بينهم 4 طلاب "18 عاما وطالبان "20 عاما " وماسح أحذية "20 عاما "، وتم عرضهم على النيابة العامة التى استمعت لاقوال الفتاتين وأمرت بحبس المتهمين لحين ورود تحريات المباحث .