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فن

جاهزين يا رياض.. شيكو وهشام وأكرم حسنى يستعدون لأول عرض مسرحى بالسعودية

السبت 04/يناير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر الفنان شيكو صورة سيلفي عبر حسابه بموقع الصور الشهير إنستجرام من العاصمة السعودية الرياض.

وظهر خلالها أمام المسرح المقرر عرض مسرحيته "عطل فني" فيها ضمن فعاليات موسم الرياض، بصحبة الفنان أكرم حسني والممثل هشام ماجد.

وكتب قائلًا: "جاهزين يا رياض، شتاء الرياض".

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.
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