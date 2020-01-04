فرح سعيد: السوشيال ميديا أصبح لها تأثير سلبي الفترة الأخيرة ..فيديو

حذرت فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، من الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة الجروبات التي تسعى لهدم الأسر والمجتمعات.





وقالت فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أي شيء يستخدم في غير محله يكون له تأثير سلبي وعواقب كثيرة جدًا.





وأوضحت فرح سعيد، أن مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة أصبح تأثيرها سلبيًا بدرجة كبيرة، خاصة الشائعات والأكاذيب التي يروج لها البعض.





وأشارت إلى أن الدولة عملت على الرد على الشائعات التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتصدي لها، بالوثائق من خلال رئاسة الوزراء.



