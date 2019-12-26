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أستاذ صحة عامة يوضح أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على طبيعة البشر نفسيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:51 م
السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي، أنه من الأشخاص المستخدمين للهاتف المحمول بكثرة، لمدة لا تقل عن 8 الى 12 ساعة يوميا.

وأضاف إيهاب عيد خلال لقائه على قناة «اكسترا نيوز» أن طبيعة عمله تتطلب استخدام السوشيال ميديا معظم الوقت، خاصة انه يقوم بالرد على الأمهات في الاسئلة المتعلقة بالأطفال فضلا عن حل مشاكل الأسر.

وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي، أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بكثرة على المجتمع المصري، مضيفا أن الإنترنت والسوشيال ميديا تؤثر سلبا على حياتنا الاجتماعية طالما استخدمت بالطريقة الخطأ.

وأشار إلى أن السوشيال ميديا أثرت على طبيعة البشر سواء نفسيا او جسديا، وأصبحت أسلوب حياة، مثل الطعام والشراب، والجميع يستخدمها في كل شئ، وأصبح الأطفال في مشاكل مع أهلها بسببها.

ونصح أولياء الأمور بالجلوس مع أبنائهم وتوعيتهم من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، لان الحوار الاسري مهم جدا مع الاطفال والمراهقين.
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