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الاكتئاب والشعور بالوحدة.. تعرف على سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
سوشيال ميديا
سوشيال ميديا
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «اكسترا نيوز» تقريرا بعنوان «سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي.. الاكتئاب والشعور بالوحدة».

قدم الدكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي، نصائح هامة لأولياء الأمور بالجلوس مع أبنائهم وتوعيتهم من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، لان الحوار الأسري مهم جدا مع الاطفال والمراهقين.

وقال إيهاب عيد خلال لقائه على قناة «اكسترا نيوز» إنه من الأشخاص المستخدمين للهاتف المحمول بكثرة، لمدة لا تقل عن 8 الى 12 ساعة يوميا.

وأضاف إيهاب عيد أن طبيعة عمله تتطلب استخدام السوشيال ميديا معظم الوقت، خاصة انه يقوم بالرد على الأمهات في الاسئلة المتعلقة بالأطفال فضلا عن حل مشاكل الأسر.

وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي، أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بكثرة على المجتمع المصري، مضيفا أن الإنترنت والسوشيال ميديا تؤثر سلبا على حياتنا الاجتماعية طالما استخدمت بالطريقة الخطأ.

وأشار إلى أن السوشيال ميديا أثرت على طبيعة البشر سواء نفسيا او جسديا، وأصبحت أسلوب حياة، مثل الطعام والشراب، والجميع يستخدمها في كل شئ، وأصبح الأطفال في مشاكل مع أهلها بسببها.
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