رشا مجدي: جروبات فيسبوك أصبحت خرابا للبيوت ..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لها إيجابيات كثيرة وفي نفس الوقت لها سلبيات أيضا، مؤكدة أن استخدام التكنولوجيا بطريقة غير صحيحة تكون سببا لأخطاء ومشاكل.





وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البعض يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتصدير أزمات وشائعات، وهذا أصبح منتشرا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة من الجانب الاجتماعي.





وأوضحت رشا مجدي، أن البيوت يمكن أن تدمر بسبب هذه المواقع، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح يتم بها تدمير الأسر وتخريب البيوت.





وأشارت إلى أن هناك جروبات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها هدم الحياة الأسرية وتدمرها، مؤكدة أن الجروبات التي تسعى للخراب الأسر كثيرة.