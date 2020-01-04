العراق تنفي وقوع غارة جوية في منطقة التاجي شمال بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن وقوع غارة جوية استهدفت قافلة طبية تابعة للحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي بغداد ليلة أمس.



وقالت خلية الإعلام الأمني ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد عارية تماما عن الصحة ، داعية إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات والحذر من بث الشائعات ونشرها خاصة في الوقت الراهن.



وكان التحالف الدولي قد نفى في وقت سابق اليوم تنفيذه ضربة جوية بالقرب من منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، مضيفا أنه لم ينفذ أي ضربة عسكرية قرب المعسكر في الأيام الأخيرة.

