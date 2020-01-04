قبل مواجهة الأهلي.. بلاتينيوم يعلن رحيل 6 لاعبين عن الفريق

أعلن نادي بلاتينيوم الزيمبابوي رحيل 6 لاعبين عن الفريق، قبل مواجهة الأهلي، في الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وقالت تشيدو تشيزوندو المتحدث الرسمي باسم فريق بلاتينيوم في تصريحات نقلتها صحيفة" chronicle" الزيمبابوية، إن النادي استغنى عن 6 لاعبيين من الفريق وهم ديفون تشافا ، ومبوكهيلي دوبي ، ووالاس ماجزيان ، والبرت ايندي ، وتشارلز سيباندا ، ورويرام شينينيجير .





وعن إمكانية حدوث تغيير في الجهاز الفني قالت:" لا يوجد أي تعديل في الجهاز الفني حاليا، في حال حدوث تغيير، سيكون عقب مباراة الأهلي".





ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم يوم، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.





وكان الأهلي تغلب على بلاتينيوم بهدفين دون رد، في الجولة الماضية، السبت الماضي، على ستاد السلام، بتوقيع وليد سليمان " هدفين".



